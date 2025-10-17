Pixar revela el aspecto de Woody y Buzz para Toy Story 5 y confirma su regreso en 2026

Pixar encendió la nostalgia de los fans al presentar las imágenes de los muñecos, Woody y Buzz Lightyear, quienes ya se encuentran listos para una nueva misión. La esperada secuela de la franquicia insignia regresa a los cines de todo el mundo en el verano de 2026.

La cuenta en X de The Hollywood Handle publicó el look definitivo que tendrá la pareja protagonista. Aunque la similitud con su apariencia original fue recibida con júbilo en redes sociales, el diseño sí presenta ligerísimos cambios, como la estrella de Buzz y el sombrero de Woody.

El Retorno de Woody

La nueva entrega se estrenará el 19 de junio de 2026, 31 años después de la película original. Esta secuela, dirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris, retoma la historia casi siete años después de la última película.

Los juguetes se enfrentarán a un nuevo tipo de rival: los dispositivos electrónicos, que absorben toda la atención de su actual dueña, Bonnie. Bonnie ya ha cumplido ocho años y está obsesionada con su tablet.

Woody está confirmado para regresar, a pesar de su marcha al final de Toy Story 4. Después de haberse marchado para buscar dueños a los juguetes abandonados, el vaquero vuelve para ayudar a la pandilla.

Jessie, ahora como la nueva líder de los juguetes, buscará a Woody para enfrentar a la villana principal, la tablet LilyPad. LilyPad no será la única malvada, ya que también aparecerá Smarty Pants, un nuevo personaje al que dará voz Conan O'Brien.

Diseño Clásico y Expectativas en el Elenco de Voces

Las nuevas imágenes muestran a Woody y Buzz tal y como los recordábamos. No obstante, se observa una mayor suavidad en las siluetas y texturas, resultado de los avances tecnológicos en animación digital.

Se ha revelado que Buzz porta una estrella en su traje espacial. Algunos fans especulan que es el mismo emblema de sheriff que Woody entregó a Jessie en la entrega anterior.

Se espera que Tom Hanks y Tim Allen repitan en los papeles de Woody y Buzz Lightyear, respectivamente, en la versión original. La cinta también contará con la participación de Joan Cusack (Jessie) y Ernie Hudson (Combat Carl). Esta será la primera entrega sin participación de su creador, John Lasseter, quien dejó Pixar en 2018.