PJ está tomado por “delincuencia organizada y de cuello blanco”: López Obrador

Este jueves, de nueva cuenta Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial de la Federación, asegura que está controlado por “delincuencia organizada y de cuello blanco“, y por eso no quieren que el pueblo elija a los ministros.

“Se molestan porque queremos que se elijan a magistrados, a ministros, cómo no vamos a querer si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

Aseveró que son los jueces quienes liberan a los narcotraficantes, recordó el caso de los integrantes de Guerreros Unidos y el reciente suceso con Héctor “El Güero” Palma.

Ante ello, el mandatario dijo que va haber una consulta ciudadana para la elección de los integrantes del Poder Judicial, y expresó que no es un asunto electoral, como exponen algunos.

“Es una consulta para que se debate el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta y ya después, no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron, pero van a venir las elecciones y ahí el pueblo va a decir”.