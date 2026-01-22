Placas de automóvil conmemorativas por el Mundial en CDMX no serán obligatorias

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el lanzamiento oficial de las placas conmemorativas con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, una iniciativa que busca celebrar el hito histórico de recibir la inauguración del torneo por tercera ocasión. Estas placas especiales estarán disponibles de forma voluntaria para los dueños de autos particulares que deseen un distintivo oficial del evento. La administración subrayó que este proceso no representa un trámite obligatorio para la ciudadanía, sino una opción de identidad deportiva.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los tres modelos de la edición limitada y aclaró que no se trata de un proceso de reemplacamiento generalizado. Clara Brugada Molina enfatizó que el cambio de matrícula es completamente optativo y pidió evitar confusiones, señalando que la medida busca que los aficionados porten un recuerdo oficial sin la presión de una obligación legal o fiscal adicional en la CDMX.

El costo del trámite será de mil 500 pesos y estará disponible para quienes tengan sus documentos vigentes, así como para aquellos que busquen emplacar vehículos nuevos o seminuevos. Las autoridades confirmaron que para esta edición limitada se emitirán únicamente 60 mil matrículas, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a los canales oficiales para asegurar su ejemplar para autos particulares.

A partir de enero se habilitará la compra virtual, mientras que en el mes de febrero comenzará la entrega física de las láminas. Para facilitar el proceso, no se cobrará el concepto de baja a quienes ya cuenten con su registro en la Ciudad de México y decidan actualizarse al diseño mundialista por el precio de mil 500 pesos. El objetivo es incentivar a que conductores de otros estados decidan emplacar en la capital para fortalecer el padrón vehicular.

La Secretaría de Administración y Finanzas reiteró que la meta es distribuir las 60 mil matrículas de forma ágil durante el mes de febrero. Al ser una edición limitada, el diseño incorpora altos estándares de seguridad y tecnología de última generación. Los propietarios deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos para poder acceder a este beneficio que celebra la Copa Mundial de Futbol 2026.

Es importante destacar que el reemplacamiento tradicional sigue su curso normal y esta placa del mundial convive con la versión estándar. La CDMX se prepara así para ser el epicentro del futbol global, ofreciendo a los automovilistas un emblema que combina la legalidad con la pasión por el deporte más popular del mundo, bajo la supervisión de la Secretaría de Movilidad y la Tesorería.

