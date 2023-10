Plaga de chinches, ¿azota a Jalisco? Esto dicen las autoridades sanitarias

La creciente preocupación sobre la proliferación de chinches en México ha tomado un nuevo giro al extenderse más allá de la Ciudad de México, llegando incluso a afectar el estado de Jalisco. Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha estado en el centro de atención debido a la infestación de chinches, otros lugares en la capital y en otros estados también están lidiando con esta problemática.

En el estado de Jalisco, la preocupación se ha intensificado en medio de los informes sobre la presencia de chinches en algunos lugares públicos y en la clínica 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tonalá, Jalisco.

Las imágenes captadas el 3 de agosto del 2023, revelan las consecuencias en la piel y la salud de los derechohabientes que presuntamente habían sido picados por estos insectos chupadores de sangre, y los videos han evidenciado la presencia de plagas en el área de urgencias de la clínica.

“Una vez aquí en urgencias me dijo una señora que había chinches, en donde te sientas, en donde están las bancas, ahí, hace como tres semanas vine a urgencias y me dijeron no se siente porque hay chinches ahí dijeron”, expresó Estefanía, una derechohabiente de la clínica 93 del IMSS.