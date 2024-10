Plan de Manejo del Estero de San José será actualizado en los próximos 100 días

Durante muchos años, diversas asociaciones civiles, colegios, científicos, sociedad civil y empresarios han trabajado juntos en la protección del Estero de San José del Cabo. Científicos y especialistas han colaborado para implementar acciones en favor de su rescate. Emer García, presidente del Subconsejo Asesor y Científico del Estero San José, informó que en los próximos 100 días se espera la autorización del Plan de Actualización de Manejo del Estero San José.

Este plan incluye estudios y programas que buscan garantizar el manejo adecuado de la Reserva Ecológica Estatal del Estero, con énfasis en la conservación de especies nativas, como la mascarita peninsular, cuya población se concentra entre un 35% y 45% en esta Área Natural Protegida (ANP).

“Este trabajo se realizó por parte de un consultor, obviamente con el apoyo de especialistas dentro de los cuales entramos nosotros, y es el Plan de Actualización de Manejo del Estero San José, Esta actualización del Plan de Actualización de Manejo debió estar listo en la administración anterior, pero por algunas cuestiones no alcanzó a salir a tiempo. Ahorita está el compromiso de la administración actual, para que en los primeros 100 días este plan vea la luz y se oficialice. Dentro de este plan incluye estudios y subprogramas específicos del manejo del fuego, del agua, especies invasoras, sobre todo de conservación de especies nativas”.

Leer También: Cabildo aprueba comisión especializada para atender el deterioro del estero ,

Lee Tmabién: ONG’s lideran la protección del Estero

Emer García, quien también es responsable del Laboratorio de Conservación del Hábitat y Especies Clave de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), señaló que afirmaciones como las vertidas en el Foro Plan Integral para el Estero de San José del Cabo, donde se mencionó que el estero estaba “completamente destruido”, carecen de fundamento. Para el especialista, el estero está enfermo, pero se está trabajando en su recuperación. Agregó que cualquier proyecto que pretenda impactar esta área natural debe basarse en estudios científicos y en consensos, asegurando que se respete el ciclo reproductivo de la mascarita peninsular.

“Claro, el estero no está destruido; está enfermo, pero no está destruido. La vida está ahí, nosotros seguimos haciendo monitoreos anuales de la mascarita peninsular y hay anidación completa después del incendio. Con los tules y carrizos empezaron aparecer anidaciones de la mascarita en el incendio eso habla de la resiliencia del mismo. Si se tienen que hacer estudios para saber en qué época se van hacer las obras para que no afecten la reproducción de la misma”.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur enfatizó que cualquier proyecto destinado a la recuperación del estero debe enfocarse, en primer lugar, en la eliminación de las especies invasoras que han comprometido su salud. Además, reiteró que, en lugar de presentar propuestas que puedan empeorar la situación, es fundamental comprender la relevancia ecológica de este espacio y actuar en consecuencia para su preservación.

YJ