Plan Michoacán refuerza derechos laborales desde el sector aguacatero

En el marco del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales dieron un paso significativo para fortalecer los derechos laborales en el campo mexicano mediante la implementación de nuevas medidas enfocadas en certificación y formalización del trabajo en el sector agroexportador.

El Certificado Laboral para la Agroexportación fue presentado como una herramienta clave para asegurar que cada embarque de productos, iniciando con el aguacate hass, esté respaldado por trabajadores con seguridad social y condiciones laborales dignas afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Además, se anunció la creación de la plataforma digital VELAGRO, la cual funcionará para el registro de embarques y la verificación obligatoria de la mano de obra formal.

De acuerdo con las autoridades, el esquema entrará en vigor el 1 de abril de 2026, con un periodo de prueba de seis meses en el que la ausencia del certificado no interrumpirá las exportaciones. Este enfoque busca facilitar la transición del sector y permitir ajustes a la nueva modalidad.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, destacó que esta certificación permitirá ofrecer certeza a los mercados internacionales de que detrás de cada exportación hay “trabajo digno, seguridad social y cumplimiento de la legislación laboral”.

El sector aguacatero fue colocado como prioritario dentro del plan, no solo por su importancia económica sino también por su impacto en la competitividad internacional. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, señaló que este producto, junto con otros cuatro prioritarios, se beneficiará de esfuerzos para fortalecer tanto la sanidad como el componente ambiental y social de su producción.

La expectativa es que este modelo pionero se extienda progresivamente a otros cultivos de exportación como las berries, con el objetivo de que, al término del sexenio, todo el sector agrícola destinado a mercados internacionales cuente con procesos de certificación laboral y cadenas de valor basadas en trabajo formal.

