Plan Michoacán: suman 155 detenidos y aseguradas decenas de armas en menos de un mes

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales informaron que en el periodo del 10 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 se han detenido a 155 personas y se han asegurado 60 armas de fuego, entre otros bienes relacionados con actividades delictivas en Michoacán.

Los operativos se han realizado en coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y autoridades locales, con patrullajes y revisiones en municipios como Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Además de las armas, los decomisos incluyen 6 971 cartuchos, 366 cargadores, 140 vehículos, 90 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, así como drogas: 23 kilos de marihuana y 426 kilos de metanfetamina. También fueron inhabilitados 10 campamentos y 29 tomas clandestinas.

Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de una ofensiva sostenida bajo Plan Michoacán, destinada a desarticular redes delictivas que operan en la entidad, así como combatir el tráfico de armas, drogas y explosivos, y frenar tomas clandestinas de hidrocarburos.

En el más reciente operativo realizado en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo fueron detenidas 10 personas y se aseguraron ocho armas de fuego, 438 cartuchos, cinco kilogramos de marihuana, diversas dosis de metanfetamina y cinco vehículos.

El gobierno federal reafirmó su compromiso de continuar con operativos coordinados en Michoacán, intensificando la vigilancia en zonas rurales, empacadoras, tianguis limoneros e industrias citrícolas —espacios frecuentemente utilizados por células criminales para sus operaciones— con el fin de devolver la seguridad y confianza a la población.