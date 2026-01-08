Plan Parcial del Tezal sigue pendiente mientras colapsa la infraestructura urbana

El desarrollo urbano de El Tezal, una de las zonas con mayor crecimiento en Cabo San Lucas, continúa marcado por pendientes que el Ayuntamiento de Los Cabos y el Gobierno de Baja California Sur no han logrado resolver. Entre los temas más urgentes se encuentra la aprobación del Plan Parcial del Tezal, instrumento fundamental para regular la densidad habitacional y ordenar el crecimiento urbano en el municipio de Los Cabos.

Justo Couto, vocero del Consejo Ciudadano del Tezal, informó que existe el compromiso de que el Plan Parcial del Tezal sea aprobado durante el primer trimestre del año, aunque aún no se define si el proceso incluirá una consulta pública o una aprobación directa del Cabildo de Los Cabos para su envío al Gobierno del Estado.

“Tenemos los pendientes ya agendados desde el año pasado y los hemos venido trabajando con diversos miembros del Cabildo de Los Cabos y con el propio alcalde. Respecto al Plan Parcial del Tezal, tenemos entendido que en el primer trimestre del año podría concretarse su aprobación”, señaló.

En paralelo, la infraestructura urbana y las vialidades de El Tezal mantienen en alerta a residentes y automovilistas. El deterioro del pavimento, con calles fracturadas y falta de mantenimiento, afecta la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida en esta zona de Cabo San Lucas.

“El tema de las pavimentaciones o, al menos, de los mejoramientos viales en varias partes de El Tezal se ha vuelto crítico, porque el daño que presentan las vialidades es tal que el pavimento se puede volver a partir”, advirtió Couto.

El Consejo Ciudadano del Tezal advirtió que 2026 será un año clave para resolver los problemas de planeación urbana e infraestructura que enfrenta la zona. Subrayó la necesidad de que el Ayuntamiento de Los Cabos y el Gobierno de Baja California Sur concreten acciones que permitan un crecimiento urbano ordenado, con servicios públicos suficientes y una infraestructura acorde al ritmo de expansión de El Tezal.

