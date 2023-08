Monitoreo de pozos agiliza el restablecimiento del agua potable en huracanes: Milena Quiroga

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, sostuvo que durante esta temporada de ciclones tropicales se encuentran mejor preparados que en años pasados para restablecer el servicio de agua potable en aquellos casos donde sale de operación algún pozo. Mencionó que esto se debe al sistema de monitoreo y automatización de los mismos, el cual les permite vigilar su operación en tiempo real.

La presidenta municipal enfatizó que, si bien el que un pozo se apague continúa implicando un déficit en el suministro de agua potable, lo que se ve reflejado en el tandeo, la afectación a las familias es menor cuando se agiliza la reconexión del servicio.

“Antes estas fuentes de agua no estaban monitoreadas y no se tiene una persona por cada pozo, ahí están las instalaciones. Entonces lo que pasaba en el 2021 era que o caía un rayo o se iba la luz o robaban los cables (había mucho vandalismo) y no se daban cuenta hasta que después de una semana había desabasto en una colonia”, dijo.