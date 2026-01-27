Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 27 de Enero, 2026
HomeLos CabosPlanta desalinizadora de CSL logra mejorar su volumen y calidad de agua
Los Cabos

Planta desalinizadora de CSL logra mejorar su volumen y calidad de agua

Gracias al Mejoramiento Integral de la Gestión, la planta ha logrado control en salinidad y cloración, asegurando agua potable de calidad.
27 enero, 2026
0
9
Producción agua potable desalinizadora CSL

Foto: Especial

La planta desalinizadora 1 de Cabo San Lucas mantiene una producción estable de 113 litros por segundo de agua potable, garantizando un suministro constante para la ciudad, informó el director de Agua Potable de Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca.

El funcionario destacó que, además del volumen de producción, se han registrado avances significativos en la calidad del agua, gracias a la implementación del Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG), estrategia que ha permitido un mayor control en los procesos de tratamiento y distribución.

“La planta sigue operando alrededor de los 113 litros por segundo y ha mejorado paulatinamente. En el comité del MIG registramos un impacto positivo en la calidad del agua: la salinidad está bajando y la cloración ya muestra presencia de cloro en las tomas”, explicó.

LEE MÁS: Ayuntamiento de Los Cabos anuncia acciones en la Transpeninsular ante falta de respuesta de la …

El director aclaró que la producción de la planta puede aumentar en determinadas temporadas del año, especialmente durante los meses de invierno, cuando las condiciones del agua favorecen el proceso de desalación.

Por su parte, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) subrayó que, paralelamente a estas acciones, se trabaja en la construcción de la segunda planta desalinizadora, proyectada para entrar en operación en 2027. Esta obra busca reforzar el suministro de agua potable y mejorar la seguridad hídrica en Cabo San Lucas y el municipio de Los Cabos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los CabosPlanta desalinizadora
Articulo anterior

Sustituirán el acueducto Palo Verde para garantizar agua en Mulegé por 30 ...

Siguiente articulo

Ryan Wedding se declara no culpable en EU y desata choque de ...