Planta desalinizadora de CSL logra mejorar su volumen y calidad de agua

La planta desalinizadora 1 de Cabo San Lucas mantiene una producción estable de 113 litros por segundo de agua potable, garantizando un suministro constante para la ciudad, informó el director de Agua Potable de Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca.

El funcionario destacó que, además del volumen de producción, se han registrado avances significativos en la calidad del agua, gracias a la implementación del Mejoramiento Integral de la Gestión (MIG), estrategia que ha permitido un mayor control en los procesos de tratamiento y distribución.

“La planta sigue operando alrededor de los 113 litros por segundo y ha mejorado paulatinamente. En el comité del MIG registramos un impacto positivo en la calidad del agua: la salinidad está bajando y la cloración ya muestra presencia de cloro en las tomas”, explicó.

El director aclaró que la producción de la planta puede aumentar en determinadas temporadas del año, especialmente durante los meses de invierno, cuando las condiciones del agua favorecen el proceso de desalación.

Por su parte, el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) subrayó que, paralelamente a estas acciones, se trabaja en la construcción de la segunda planta desalinizadora, proyectada para entrar en operación en 2027. Esta obra busca reforzar el suministro de agua potable y mejorar la seguridad hídrica en Cabo San Lucas y el municipio de Los Cabos.

