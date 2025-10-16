Reubicarán planta de tratamiento en SJC; Sonoreña II ya está en licitación

l Gobierno Municipal de Los Cabos anunció la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales del centro de San José del Cabo a la colonia Santa Rosa. La nueva instalación, llamada Sonoreña II, ya se encuentra en proceso de licitación y su construcción iniciará próximamente, según informó el alcalde Christian Agúndez Gómez.

Esta decisión forma parte de una estrategia integral para proteger el estero de San José del Cabo, uno de los ecosistemas más valiosos del municipio, y transformar el terreno que actualmente ocupa la planta en un parque ecológico de acceso público.

“La planta de tratamiento de aguas residuales, la Sonoreña II, en la colonia Santa Rosa, en cualquier momento iniciará su construcción. Está en proceso de licitación. Todas las aguas residuales que antes eran gestionadas por la planta de Fonatur y Fifonafe ahora están bajo nuestra responsabilidad”, declaró el alcalde.

El plan contempla que en el sitio donde actualmente opera la planta —anteriormente bajo administración de Fifonafe— permanezca únicamente un cárcamo de rebombeo, mientras que el resto del espacio se convertirá en un parque ecológico, con el fin de continuar con la protección del entorno natural del estero josefino.

Este proyecto no solo mejorará el tratamiento de aguas residuales en San José del Cabo, sino que también contribuirá al saneamiento urbano y la creación de espacios verdes para la comunidad.

Además, el alcalde Agúndez Gómez adelantó que en los próximos días se presentará ante el Cabildo de Los Cabos el Plan de Manejo del Estero, un documento rector que permitirá implementar acciones concretas para garantizar la conservación y el aprovechamiento sustentable de esta importante reserva ecológica.