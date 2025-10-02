Convocan a plantón conmemorativo de Yeimi Alondra Aguirre en CSL

A un año del feminicidio de Yeimi Alondra Aguirre, familiares y colectivos de búsqueda en Los Cabos convocan a un plantón para exigir justicia y recordar su memoria.

El llamado se hace a través de redes sociales y se realizará el próximo 4 de octubre a las 16:00 horas en el muelle K de la Marina de Cabo San Lucas, último lugar donde fue vista con vida la joven de 21 años.

Memoria y sensibilazación

En la convocatoria se pide a los asistentes ir vestidos de blanco y llevar flores y veladoras para rendir homenaje a Yeimi como símbolo de luz, esperanza y recordar su memoria. Pero además busca visibilizar la demanda por justicia no solo de ella, sino de otras víctimas y familias que han sufrido delitos similares.

Yeimi desapareció el 27 de septiembre de 2024 en la zona de la Marina de Cabo San Lucas. Su caso fue tipificado como desaparición cometida por particulares, pero hasta ahora los resultados y avances públicos son escasos.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE) detuvo a uno de los presuntos responsables. No obstante, no se han hecho públicos avances contundentes que esclarezcan la responsabilidad de un feminicidio ni se ha presentado públicamente el hallazgo de restos ni una sentencia firme en el caso.

Este vacío institucional genera indignación entre colectivos que advierten que la demora en las investigaciones, la falta de transparencia y la ausencia de resultados potencia la impunidad en casos de violencia contra las mujeres.