¡Escándalo cripto! Plataforma Paxful pagará multa de 3 millones por actividades ilícitas

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) impuso una multa de 3.5 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas, Paxful. La sanción se debe a que la autoridad estadounidense catalogó diversas actividades permitidas por la compañía como sospechosas.

La plataforma facilitó más de 500 millones de dólares en transacciones consideradas irregulares, involucrando a diversos actores ilícitos. Estos movimientos ilícitos se realizaron en colaboración con Backpage.com, un sitio web incautado en 2018 por facilitar la prostitución y el tráfico sexual.

Paxful admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario (BSA), la principal ley que protege al sistema financiero de EE. UU. contra el uso ilícito. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que la empresa facilitó transacciones vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo como Corea del Norte, Irán y Venezuela.

¿Qué obligaciones legales incumplió deliberadamente Paxful?

La violación intencional de la BSA implicó que Paxful no se registrara como una empresa de servicios monetarios (MSB) ante FinCEN. La compañía tampoco desarrolló, implementó o mantuvo un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Además de estas fallas estructurales, la plataforma omitió presentar los obligatorios informes de actividades sospechosas. FinCEN reafirmó su compromiso de mitigar los riesgos en el sistema financiero y promover la innovación responsable en el ecosistema de activos virtuales.

¿Por qué FinCEN alerta sobre el riesgo de los cajeros de criptomonedas?

Anteriormente, FinCEN emitió una alerta oficial sobre los fraudes ligados a los kioscos y cajeros automáticos de compañías de intercambio de criptomonedas. Si bien estos puntos son convenientes para los consumidores, también son explotados por estafadores y otros actores ilícitos.

La autoridad expresó que el peligro de actividad ilegal se agrava si los operadores de kioscos de CVC no cumplen con sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario. La acción contra Paxful destaca el compromiso de la autoridad con sus socios para combatir el lavado de dinero y el decomiso de activos.