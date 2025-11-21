Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 21 de Noviembre, 2025
Tecnología

¿PlayStation 5 en 75% de descuento? Conoce las ofertas de Sony en el Black Friday 2025

Black Friday 2025 comienza fuerte con descuentos en consolas y videojuegos populares de PlayStation; conoce la lista y detalles
Carlos Cisneros
21 noviembre, 2025
Conoce las ofertas del Black Friday 2025 en productos de PlayStation

Foto: Edición

La campaña Black Friday 2025 de PlayStation se ha lanzado con una de las estrategias de descuentos más agresivas de su historia reciente. La compañía promete rebajas históricas que incluyen software, hardware y accesorios.

El catálogo digital de PlayStation Store implementará descuentos impresionantes que alcanzan hasta el 75% del precio original. Estas grandes ofertas estarán disponibles a partir del 21 de noviembre de 2025.

Entre los videojuegos destacados con rebajas especiales figuran títulos de alto calibre como:

  • God of War Ragnarök
  • Death Stranding 2: On the Beach 
  • Astro Bot

Los interesados en adquirir la nueva consola tienen condiciones preferentes en la esperada PS5 Pro, que será uno de los productos más buscados.

¿Qué rebajas podemos encontrar en consolas y controles?

PlayStation confirmó rebajas importantes en productos físicos durante la temporada de descuentos. Las ofertas aplican a consolas como la PS5 en sus ediciones digital y estándar, además del PlayStation VR2.

También se incluyen accesorios esenciales como los controles DualSense y Access, junto con auriculares Pulse Elite. Además, se anunciaron paquetes especiales, como un bundle que incluye la PS5 Edición Digital junto con Astro Bot y Gran Turismo 7 por 399.99 dólares  en regiones de Latinoamérica.

¿Qué hay de PS Plus?

Los jugadores que buscan economizar en el costo de las membresías también tienen ofertas importantes en PlayStation Plus. Se aplicará un 33% de descuento en la suscripción anual de 12 meses, beneficio que aplica a nuevos usuarios que se unan durante Black Friday.

Este mismo 33% de descuento se ofrece a los miembros actuales que deseen actualizar su plan Essential o Extra al nivel Deluxe. La estrategia de Sony se completa con una selección robusta de nueve títulos gratuitos para suscriptores de PS Plus, disponibles durante noviembre.

Esta selección gratuita incluye éxitos como Grand Theft Auto V, Pacific Drive y The Talos Principle 2. La compañía busca convertir a noviembre en el mejor momento para ampliar la biblioteca o cambiar el nivel de membresía.

