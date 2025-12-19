Playa Agua Caliente, el lugar ideal para pasar el invierno en BCS

Playa Agua Caliente, ubicada en Baja California Sur (BCS), se consolida como uno de los destinos costeros más cálidos durante el invierno, gracias a la presencia de pozas naturales alimentadas por actividad geotérmica subterránea, lo que la diferencia de otras playas con aguas frías en esta temporada.

Este sitio, situado cerca del poblado de La Ventana, se ha convertido en un refugio natural para visitantes que buscan relajación y contacto directo con la naturaleza, en un entorno alejado de las multitudes y con condiciones ideales para el descanso.

La playa se localiza a aproximadamente 60 kilómetros al sur de La Paz, con un trayecto cercano a una hora por carretera, lo que permite un acceso relativamente sencillo dentro de Baja California Sur. Su cercanía con el Mar de Cortés aporta un paisaje costero destacado y una biodiversidad marina que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

Uno de los principales atractivos de Playa Agua Caliente son sus pozas de aguas termales, formadas de manera natural a la orilla del mar. Estas mantienen temperaturas constantes durante todo el año, aunque pueden ser elevadas en ciertos puntos, por lo que se recomienda utilizarlas con precaución.

Durante el amanecer y el atardecer, el lugar ofrece vistas panorámicas donde los tonos dorados y rosados del cielo se reflejan sobre el Mar de Cortés, creando un escenario que refuerza su atractivo turístico.

Además del baño en las pozas, los visitantes pueden realizar actividades acuáticas como snorkel y buceo para observar la riqueza marina de la región. Las condiciones del mar también permiten paseos en kayak y paddleboard, ideales para recorrer la costa con calma.

Fuera del agua, la playa invita a caminatas por la arena, senderismo ligero y avistamiento de aves, actividades que complementan la experiencia natural del sitio. Autoridades locales recomiendan evitar estancias prolongadas en el agua cuando las temperaturas son elevadas, extremar cuidados con niños y adultos mayores, y utilizar equipo de seguridad al nadar.