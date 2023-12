¡Atención! Playa Balandra estará cerrada este 1 de enero

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) compartió una triste noticia para los turistas que están disfrutando de las fiestas de Año Nuevo en La Paz. Una de las playas icónicas de la capital de Baja California Sur, Balandra, permanecerá cerrada este 1 de enero.

A través de redes sociales, se dio aviso a la comunidad paceña y a los visitantes de que el primer día del 2024 no habrá acceso al área de protección de flora y fauna. Será el martes 2 de enero cuando se reanuden las actividades en este sitio paradisiaco y las personas puedan acudir a él.

Playa Balandra se localiza a 25 kilómetros del centro de La Paz, aproximadamente a media hora de distancia en automóvil. Esta se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del municipio debido a la belleza de sus aguas cristalinas y al famoso “Hongo de Balandra”.

Debido a que se trata de un área natural protegida, el ingreso se encuentra limitado a 900 personas al día. El acceso se divide en dos turnos de 450 visitantes. El primer bloque puede permanecer en la playa desde las 8:00 hasta las 12:00 horas. El segundo, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas.

Quienes visitan esta playa deben seguir una serie de reglas para seguir conservando este espacio. Entre ellas, se encuentran no arrojar basura, no cortar los mangles, no subirse a las dunas ni al hongo, no llevarse conchas ni arena, no hacer torres de piedras ni alterar el terreno, y no utilizar drones sin autorización.

Además de esto, se pide a los bañistas que se lleven la basura que generen durante su visita. Solo está permitido transitar por los senderos delimitados y, en caso de llevar una mascota, esta debe permanecer con correa y solo en la playa principal.