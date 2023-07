Playa Conchalito: con olores a muerto y montones de basura

CPS Noticias y Tribuna de México nuevamente atendió denuncias relacionadas con el preocupante estado de las playas, donde se encontró basura amontonada y desechos contaminantes. En esta ocasión, los reportes provinieron de Conchalito, frente al Hospital Naval, en el municipio de La Paz.

“Yo me voy a correr cada 2 días, antier fue cuando me dio el olor. Yo recorro toda la playa, hasta el hotel La Posada; en la sección del Hospital me da el olor a muerto. Hay olor a putrefacción, tal vez hay algún animal muerto por esas zanjas”, declaró un ciudadano anónimo.