Playa del Carmen apuesta por un patronato para salvar la Quinta Avenida en medio de reclamos empresariales

La creación de un Patronato de la Quinta Avenida marca un nuevo intento del Ayuntamiento de Playa del Carmen por rescatar y preservar la principal arteria turística de la ciudad, cuya imagen urbana y estado de la infraestructura han mostrado un deterioro evidente frente al crecimiento acelerado del destino. El anuncio busca establecer un esquema financiero permanente que permita atender de forma continua una zona clave para la economía local y la proyección internacional del municipio.

La alcaldesa Estefanía Mercado sostuvo que el nuevo patronato operará bajo una lógica similar al Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental, vigente desde 2017, con el objetivo de generar ingresos estables y no depender exclusivamente del presupuesto ordinario municipal. La intención, afirmó, es blindar el mantenimiento de la Quinta Avenida frente a los vaivenes administrativos y garantizar recursos sostenidos en el tiempo.

El reconocimiento de las limitaciones financieras del Ayuntamiento fue uno de los ejes del anuncio. Mercado admitió que los recursos actuales resultan insuficientes frente a una ciudad que creció de manera acelerada durante más de dos décadas, acumulando rezagos que, según su diagnóstico, se originaron en el abandono de administraciones anteriores y en la falta de planeación urbana de largo plazo.

Como parte de la estrategia de financiamiento, el gobierno municipal ya identificó mecanismos alternativos, entre ellos el aprovechamiento regulado de espacios publicitarios en la Quinta Avenida. La medida busca equilibrar la generación de ingresos con el ordenamiento visual y urbano, apostando por un mantenimiento digno que trascienda el actual trienio y beneficie a futuras administraciones.

La hoja de ruta del patronato contempla que durante este mes se convoque a los integrantes que lo conformarán, mientras que en marzo se realice su lanzamiento oficial. En ese momento se darán a conocer las reglas de operación, los criterios de transparencia y el destino puntual de los recursos, en un intento por dotar de certidumbre a uno de los corredores turísticos más emblemáticos de Quintana Roo y México.

El anuncio, sin embargo, se produce en un contexto de creciente inquietud entre el sector empresarial local. Pequeños hoteles y comercios de Playa del Carmen han manifestado su preocupación ante las modificaciones fiscales previstas para 2026 en los ámbitos municipal, estatal y federal, señalando la necesidad de reglas claras y de un esquema de recaudación más equilibrado que no asfixie la actividad económica.

Desde este sector persiste una percepción crítica frente al discurso oficial de equidad y participación. Empresarios advierten que operar un negocio con acceso directo a la calle, particularmente en la Quinta Avenida, implica enfrentar una elevada carga de cuotas negras (cobro de piso) y pagos asociados a distintos niveles de autoridad (extorsión), lo que, aseguran, ha mermado la rentabilidad y desincentivado la inversión.

En ese cruce de visiones se juega el futuro del nuevo patronato. Mientras el gobierno municipal lo presenta como una herramienta para ordenar, conservar y proyectar la Quinta Avenida, el reto será demostrar que los recursos se traducen en beneficios tangibles y que el rescate urbano no se convierte en una nueva presión económica para quienes sostienen la vida comercial del corazón turístico de Playa del Carmen.

