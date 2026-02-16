Playa del Carmen blindan a Portugal y Uruguay: despliegan Plan Kukulkán ante llegada de la Celeste para el Mundial 2026

La llegada de la selección de Uruguay a Playa del Carmen para concentrarse rumbo al Mundial 2026 detonó un despliegue inédito de seguridad en Quintana Roo, con la activación del Plan Kukulkán y el reforzamiento tecnológico del C5 de Cancún para proteger tanto al combinado sudamericano como a los turistas que se movilizarán desde la Riviera Maya hacia las sedes mundialistas.

El conjunto charrúa, doble campeón del mundo en 1930 y 1950, eligió como campamento base el hotel Fairmont Mayakoba, un complejo de lujo ubicado a unos 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, en pleno corredor Riviera Maya-Cancún. La ubicación estratégica, sumada a su infraestructura privada y cancha de entrenamiento, pesó en la decisión técnica avalada por la FIFA.

El operativo contempla coordinación estatal y federal ante riesgos de diversa índole, en un destino que en la última década dejó de ser percibido como totalmente ajeno a episodios de violencia. Aunque los homicidios dolosos con arma de fuego disminuyeron de 432 casos en 2023 a 184 al cierre de 2025, Cancún y Playa del Carmen concentran la mayor incidencia, según datos oficiales.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa confirmó que la entidad forma parte del engranaje logístico del Mundial y adelantó que se incorporará más equipamiento para mantener el control durante la contienda deportiva. La capacitación reciente a policías estatales y corporaciones involucradas se realizó en el C5 de Cancún, considerado el centro de inteligencia más avanzado del estado.

La selección uruguaya realizará al menos tres traslados aéreos durante la fase de grupos: el 15 de junio enfrentará a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami; seis días después volverá a esa ciudad para medirse ante Cabo Verde; y el 26 de junio jugará en Guadalajara contra España. Cada desplazamiento activará protocolos especiales de movilidad y resguardo.

El hotel sede no está exento de antecedentes polémicos. El desarrollo Mayakoba fue impulsado en 1998 por la constructora española OHL, que años después fue señalada en grabaciones difundidas en 2015 por presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En esos audios se mencionó al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en relación con estancias en el Fairmont Mayakoba. OHL vendió su participación en el proyecto en 2018.

Más allá del pasado, la infraestructura heredada —conectividad aérea, exclusividad y servicios de alto nivel— fue determinante para que la FIFA incluyera el complejo como centro de entrenamiento elegible. El folleto oficial resalta la cercanía con el aeropuerto y vuelos de menos de dos horas y media hacia varias sedes en Estados Unidos y México, además de la red regional que incluye cuatro aeropuertos y el Tren Maya.

El empresariado turístico observa la concentración de Uruguay como un impulso promocional clave tras un verano 2025 con ocupaciones por debajo de lo previsto, particularmente en Tulum. La exposición internacional que genera un equipo histórico puede extender los beneficios de la temporada alta hacia los meses estivales y reforzar la marca Riviera Maya en mercados estratégicos.

El arribo del combinado sudamericano se prevé para finales de mayo o principios de junio. Mientras tanto, Playa del Carmen se prepara para operar como un búnker deportivo de alto perfil, con vigilancia reforzada y una logística diseñada para blindar uno de los movimientos más sensibles previos al Mundial 2026.

