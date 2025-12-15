Playa del Carmen se declara el municipio más seguro de Quintana Roo mientras la percepción indica lo contrario

Playa del Carmen cerró el año con un discurso oficial que presume liderazgo en seguridad pública, pese a que entre sectores de la población persiste una percepción contraria marcada por señalamientos de corrupción, saturación urbana y cobro de piso. Este contraste volvió a escena durante el arranque del Operativo Guadalupe–Reyes 2025, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien afirmó que el municipio es actualmente el más seguro de Quintana Roo.

La administración municipal sostiene que los resultados responden a una estrategia estructural basada en equipamiento, tecnología, capacitación policial y presencia territorial permanente. Desde esta narrativa, el gobierno local asegura que la política de seguridad se apoya en indicadores medibles y no en declaraciones retóricas, argumento con el que busca legitimar su balance anual frente a la opinión pública.

Leer más: México enfrenta una semana de contrastes extremos con aire ártico y posible DANA activarán lluvias y granizo

Uno de los datos centrales expuestos por la alcaldesa fue la reducción de la percepción de inseguridad en dos dígitos durante el último año, cifra que, según su planteamiento, refleja una mejora sostenida en las condiciones de tranquilidad del municipio. La afirmación, sin embargo, convive con el escepticismo de habitantes y comerciantes que describen una ciudad rebasada por el crecimiento acelerado, prácticas irregulares y delitos no siempre visibles en las estadísticas oficiales.

El banderazo del operativo se realizó en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, donde Mercado reiteró que la seguridad es el eje rector de su gobierno y pidió a las corporaciones no relajar la vigilancia durante la temporada decembrina. La instrucción fue clara: mantener el despliegue operativo ante el incremento de visitantes y la intensa movilidad que caracteriza a estas fechas.

Leer más: Sectur impulsa ruta Tulum–Punta Allen para reactivar el turismo invernal en la Riviera Maya

Desde el enfoque operativo, el secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, explicó que el dispositivo fue diseñado como una acción interinstitucional de gran alcance. El plan contempla la activación de 100 integrantes de personal institucional, 75 bomberos, 17 guardavidas, 16 paramédicos y 20 elementos operativos especializados en atención de emergencias.

El despliegue logístico incluye nueve unidades de ataque de incendios y rescate urbano, cuatro vehículos tipo pick up, cinco ambulancias de servicio gratuito y un vehículo Razer para zonas de difícil acceso. De acuerdo con Covarrubias, el personal cuenta con la preparación necesaria para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad durante el periodo vacacional.

A este esquema se suma la Secretaría de Seguridad Ciudadana con más de mil policías, respaldados por 465 patrullas, dos ambulancias y un helicóptero destinado a tareas de vigilancia y rescate. El operativo se refuerza además con la participación de la Marina, Sedena, Guardia Nacional, dependencias estatales, áreas municipales y grupos voluntarios de emergencia, conformando uno de los despliegues más amplios del estado.

Leer más: Trump advierte “represalias muy severas” tras emboscada del ISIS que dejó muertos a soldados de EE.UU. en Siria

La autoridad subraya que esta coordinación busca cerrar filas no solo en materia de reacción, sino también de prevención social. Covarrubias llamó a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo, proteger a niñas, niños y adultos mayores, conducir con responsabilidad y reportar emergencias al 911, insistiendo en que la seguridad no es solo tarea del gobierno.

El antecedente inmediato de este enfoque fue el Operativo de Vacaciones de Verano 2025, cuando se desplegaron más de siete mil elementos en Quintana Roo para garantizar la seguridad de turistas y residentes. Playa del Carmen fue uno de los puntos prioritarios, lo que refuerza la apuesta gubernamental por blindar su principal destino turístico, aun cuando el debate sobre la seguridad real y la percepción social siga abierto.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO