Playa del Carmen recibirá a Portugal y espera definición de Uruguay como cuartel mundialista

Playa del Carmen se encamina a convertirse en uno de los epicentros logísticos del Mundial de Futbol 2026, luego de confirmarse que dos selecciones de peso internacional han elegido al Caribe mexicano como sede de concentración. La llegada de combinados mundialistas consolida a Quintana Roo como un destino estratégico en el año más importante del futbol global.

La expectativa creció tras conocerse que Uruguay y Portugal contemplan a Playa del Carmen como su base de operaciones previa y durante el torneo. La decisión no es casual: la región ofrece condiciones climáticas controlables, infraestructura hotelera de alto nivel y una ubicación privilegiada para traslados rápidos a las sedes mundialistas en México, Estados Unidos y Canadá.

Portugal dio un paso firme al notificar oficialmente a su hotel de concentración. La selección encabezada por Cristiano Ronaldo eligió el Fairmont Mayakoba como su cuartel general, un complejo que combina privacidad, servicios de recuperación física y espacios adecuados para entrenamientos de alto rendimiento, reforzando la imagen de Quintana Roo como un destino preparado para el deporte de élite.

En el caso de Uruguay, la decisión aún se encuentra en fase de evaluación, pero Playa del Carmen figura como la principal opción en la lista enviada a la FIFA. La preferencia del técnico Marcelo Bielsa por este destino subraya el atractivo deportivo y logístico de la Riviera Maya, especialmente para una selección que prioriza la planificación detallada y la estabilidad operativa.

La relevancia del estado quedó respaldada con la confirmación oficial de la FIFA de dos campamentos base en Quintana Roo: el complejo Moon Palace, en Cancún, y el resort Mayakoba, en la Riviera Maya. Estas designaciones colocan al Caribe mexicano en el radar internacional, sin restarle protagonismo a Playa del Carmen dentro del esquema mundialista.

Cancún juega un papel complementario clave en esta estrategia regional, al ser la única ciudad mexicana con vuelos directos a las 16 sedes del Mundial. Esta conectividad convierte al destino en un nodo logístico fundamental para selecciones, cuerpos técnicos y aficionados, potenciando la funcionalidad de Playa del Carmen como sede de hospedaje y preparación.

El impacto económico de estas decisiones se perfila como uno de los más relevantes para el país en la próxima década. Especialistas estiman que el Mundial 2026 podría generar una derrama de hasta 65 mil millones de pesos y atraer a más de 5.5 millones de turistas adicionales, con beneficios directos para la hotelería, los servicios y el empleo en Quintana Roo.

En lo deportivo, Uruguay ya tiene definido su calendario de fase de grupos, con partidos programados en Miami y Guadalajara, mientras que Portugal quedó sembrado en el Grupo K, compartiendo sector con Colombia, Uzbekistán y un rival aún por definir vía repechaje. Ambos combinados llegarán al torneo con la ventaja de haberse preparado en un entorno diseñado para el alto rendimiento.

La elección de Playa del Carmen como sede mundialista reafirma la transformación del Caribe mexicano en un destino que trasciende el turismo tradicional y se posiciona como plataforma para eventos deportivos de clase mundial, con una proyección internacional que irá más allá del silbatazo final del 2026.

