Playa del Carmen sostiene ocupación hotelera por arriba del 70% tras el pico de fin de año

Playa del Carmen inicia el año con un desempeño turístico sólido, al mantener una ocupación hotelera que no baja del 70% pese al fin del periodo vacacional y al regreso a clases, una señal de estabilidad para uno de los principales destinos del Caribe mexicano.

El cierre de 2025 dejó cifras cercanas al 90% de ocupación en los hoteles pequeños del destino, y aunque enero suele marcar un ajuste natural en la demanda, durante los primeros 12 días del mes y en lo que resta del periodo se ha logrado sostener niveles que confirman la fortaleza del mercado turístico local.

El perfil del visitante ha comenzado a cambiar conforme avanzan las semanas, con la salida gradual de las familias nacionales y el incremento de turistas internacionales, principalmente provenientes de Europa y del norte del continente americano, así como la presencia constante de viajeros argentinos y la expectativa de un repunte del mercado brasileño.

La dinámica de la oferta turística también influye en la lectura de las cifras, ya que el crecimiento de los desarrollos de oferta mixta y de las rentas vacacionales de corta estancia impacta parcialmente en las estadísticas tradicionales, aunque el flujo real de visitantes se mantiene estable en esta temporada.

Un factor adicional que fortalece la ocupación hotelera en Playa del Carmen es la celebración de eventos de música electrónica en Tulum, cuyos asistentes optan por hospedarse en este destino por su conectividad, servicios y variedad de opciones de alojamiento.

A ello se suma la presencia de los llamados “snowbirds” canadienses, los nómadas digitales y propietarios de departamentos provenientes de estados del norte de Estados Unidos, como Minnesota, quienes buscan refugio del invierno severo y permanecen por estancias prolongadas, generando derrama económica constante.

En contraste, el comportamiento de las rentas vacacionales muestra un desempeño más moderado, con una ocupación de 58% en Playa del Carmen durante el fin de año, mientras que Cancún registró 56%, cifras inferiores a las alcanzadas por el sector hotelero tradicional, que rondó el 90%.

Actualmente, Playa del Carmen concentra ocho mil 311 unidades de rentas vacacionales y, de acuerdo con registros oficiales, la semana de mayor actividad de diciembre cerró con 24 mil 579 unidades activas en todo Quintana Roo, con una alta concentración en Playa del Carmen y Cancún, lo que refleja la magnitud y el reto de este segmento.

