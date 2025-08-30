Playa El Saltito abre acceso al público con caminata el próximo domingo

La apertura oficial de Playa El Saltito al público en general se celebrará el próximo domingo 31 de agosto con una caminata que iniciará a las 05:00 horas desde el edificio del Ayuntamiento de La Paz, según informaron autoridades municipales. El evento busca promover el disfrute libre de esta playa y su entorno natural.

El pasado 22 de agosto se informó sobre la liberación del camino que conduce a Playa El Saltito y El Carrizalito, en un operativo encabezado por el Contralor Municipal, Pavel Castro Ríos, como parte del programa de liberación de playas 2.0 impulsado por el gobierno local.

Durante las labores, en las que participaron Zofemat, Gestión Integral de la Ciudad, Servicios Públicos y Seguridad Pública Municipal, se retiró una pluma de acero y se demolió un muro que obstruían la vía. Estas acciones aseguraron que la ciudadanía pueda ingresar libremente a Playa El Saltito y otras playas cercanas durante la temporada vacacional.

El contralor municipal indicó que gracias a más de 15 denuncias ciudadanas recibidas a través de App La Paz, y a la coordinación de diversas dependencias, se logró garantizar justicia social y el libre acceso a los espacios costeros del municipio.

Se destacó que el camino liberado está registrado en la Red Nacional de Caminos y constituye la única vía pública que conduce a Playa El Saltito y otras cinco playas de la región. La autoridad explicó que, al no cumplirse el plazo de la orden de desocupación emitida el 7 de agosto, se procedió con el retiro de pluma y demolición de mampostería.

Los trabajos forman parte de un esfuerzo institucional para asegurar que la población pueda disfrutar de playas libres, reafirmando la política municipal de “tener playas libres #EsLaPaz”.

El operativo no solo garantiza el acceso a la arena y al mar, sino que también fortalece la coordinación entre autoridades y ciudadanos para mantener la seguridad y el orden en estas zonas turísticas.

Los visitantes que acudan a la caminata inaugural podrán conocer el recorrido seguro que conecta Playa El Saltito con El Carrizalito y otros sitios de interés, promoviendo el turismo local y la convivencia familiar.

Las autoridades recomendaron respetar los lineamientos de seguridad y cuidar el entorno natural, recordando que estas acciones buscan proteger tanto la playa como los recursos ambientales de la región.