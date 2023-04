Otra playa libre para los paceños, se recuperó el espacio cerca de El Tesoro y ahora toca cuidarlo

Años tuvieron que transcurrir para regresar a tener un acceso libre, sin limitaciones y sin pedir permiso para pasar con el vehículo hacia la zona de playa ubicada a un lado de El Tesoro. Por fin, después de las denuncias y la extrañeza de por qué había sido restringido el paso, fue que este 14 de abril se dio la reapertura para el público en general.

Se sabe que ahí mismo un concesionario de zona federal marítimo terrestre controlaba el ingreso pero no era suficiente al tener que esperar para que la cadena con candado fuera retirada de la entrada.

Esta tarde de viernes, llegó personal del programa municipal de acceso libre a las playas de La Paz, y hablaron con los elementos de seguridad privada para detallar las razones por las cuales no deberían condicionar el paso de particulares.

En ese momento, una familia que pasaba decidió llegar para ser quienes vivieran la ventaja de la reapertura y decidieron documentarlo en una transmisión en vivo por su cuenta de Facebook.

Fue horas más tarde que acudimos con nuestras cámaras para obtener detalles sobre el esperado momento.

Carlos Rosas, quien manejaba el vehículo que pudo ingresar en esos mismos minutos, nos comentó cómo fue que tuvo que presentar un documento que era prácticamente su boleto de entrada.

“Tuve la manera de preguntarle que si ya podía entrar, en cuanto salieran ellos podíamos entrar, ‘la playa ya está abierta al público’ dijo, hubo un detalle ahí que me dijeron que no entraba con carro y Pavel mostró un documento donde dijo tienes este documento, me dio una copia, ten este documento, tú puedes pasar en carro, es acceso público a la playa, quedó abierta y es una playa de todos los paceños, de más de 20 años o 30 años que venimos para acá, pues ya estuvo cerrada mucho tiempo, no. Tuvimos la fortuna de de ser los primeros en entrar y disfrutar un rato de esta playa”