Playa El Médano contará con torres de videovigilancia enlazadas al C2

Para reforzar la seguridad en las playas más concurridas de Los Cabos, se proyecta la instalación de torres de guardavidas con videovigilancia en Playa El Médano, en Cabo San Lucas. El programa cuenta con la colaboración de Seguridad Pública, el Centro de Control y Monitoreo (C2) y Zofemat.

Rafael Álvarez Munguía, coordinador de Zofemat Los Cabos, explicó que la iniciativa comenzará tentativamente en febrero, y que aún se mantienen conversaciones con el sector hotelero y restaurantero para concretar la instalación debido a la altura de las torres.

“Algo muy interesante que va a suceder en las playas más importantes de Los Cabos es ver la torre de guardavida con videovigilancia. Tentativamente será en el mes de febrero, s. Ahora sí vamos a tener playas vigiladas por videocámaras por Zofemat y C2”, afirmó.

Las cámaras serán operadas desde C2, lo que permitirá monitorear en tiempo real Playa El Médano, una de las más visitadas del destino. Este programa de videovigilancia busca mejorar la respuesta de autoridades y cuerpos de emergencia, aumentando la seguridad de turistas y residentes en una de las playas más emblemáticas de Los Cabos.

