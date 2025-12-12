Playa Mujeres toma ventaja y marca el ritmo turístico del Caribe mexicano

La arrancada de diciembre dejó claro que Playa Mujeres se ha convertido en el referente inmediato de la región al registrar una ocupación que supera por 15 puntos a la de Cancún centro, una brecha que confirma el desplazamiento natural de los visitantes hacia zonas con infraestructura renovada y experiencias de mayor valor. Este diferencial, lejos de ser un dato aislado, refleja el comportamiento de un mercado que privilegia la calidad del hospedaje y la cercanía con atractivos premium.

El repunte también se percibe en la zona continental de Isla Mujeres, que alcanzó 83.3% de ocupación y se colocó sobre el resto de los destinos consolidados. Estas cifras hablan de un corredor turístico que continúa ampliando su oferta sin perder competitividad, incluso en un contexto en el que parte del inventario se encuentra temporalmente fuera de operación por trabajos de renovación. La constante modernización del destino sostiene la demanda y reduce el margen para temporadas bajas.

La zona hotelera de Cancún mantiene un sólido 79.7% de ocupación, impulsada por un flujo de 58 mil 739 turistas que confirma su vigencia como epicentro del turismo caribeño. Aunque Cancún centro se rezaga con 67.8%, su aporte al volumen regional sigue siendo clave, especialmente para segmentos de viajeros que buscan opciones más accesibles dentro del mismo polo turístico. Esta diversidad de perfiles sostiene la actividad económica y mantiene en marcha los servicios complementarios del destino.

Puerto Morelos también figura con un desempeño estable al alcanzar 71.8% de hospedaje y recibir más de 10 mil visitantes en un solo fin de semana. Su crecimiento moderado, pero constante, deja ver la consolidación de un destino que ha sabido aprovechar su identidad más tranquila frente a la masividad de Cancún, sin renunciar a una ocupación saludable. La cifra actual respalda su papel como opción equilibrada entre proximidad y relajación.

El volumen de habitaciones disponibles muestra la magnitud del Caribe mexicano como zona turística estratégica. Cancún concentra 33 mil 213 cuartos en su franja turística, aunque 2 mil 835 se encuentran en remodelación, mientras que la zona centro opera con 6 mil 305, de los cuales 195 están temporalmente cerrados. Isla Mujeres mantiene 9 mil 974 habitaciones, con 424 en renovación, y Puerto Morelos suma 6 mil 762. A pesar de estos ajustes, la llegada de visitantes no se ha frenado, lo que evidencia la resiliencia del destino.

El Aeropuerto Internacional de Cancún confirmó la alta movilidad del fin de semana al operar 556 vuelos entre llegadas y salidas, con un fuerte componente internacional. Las 279 llegadas —204 desde el extranjero— y las 277 salidas mantuvieron el ritmo aéreo que caracteriza al polo turístico más importante del país. Este flujo es un termómetro preciso de la demanda y un anticipo de la temporada alta por venir.

El comportamiento acumulado del mes sostiene la tendencia favorable: la zona hotelera de Cancún registra 75.3% de ocupación, Puerto Morelos 69.7% e Isla Mujeres 76.7%. Estos niveles, antes de la llegada del invierno, señalan que diciembre avanza sin altibajos y con un mercado confiado en el destino, incluso antes del periodo vacacional que tradicionalmente dispara las cifras.

Las autoridades turísticas de Quintana Roo han planteado expectativas “sumamente positivas” rumbo al invierno, un optimismo sustentado por los números actuales y por la actividad anticipada en los principales corredores. Todo indica que la región se encamina hacia una de sus temporadas más fuertes del año, con reservas sostenidas y un flujo aéreo que difícilmente cederá en las próximas semanas.

