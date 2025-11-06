Las mejores playas para surfear en arena en La Paz, al estilo del actor Vadhir Derbez

El reciente video de Vadhir Derbez disfrutando del surf en arena en La Paz ha despertado el interés por conocer los mejores lugares de la capital sudcaliforniana para vivir una experiencia similar.

Este destino, reconocido por sus paisajes naturales y su tranquilidad, ofrece playas ideales tanto para los amantes del surf como para quienes buscan conectarse con la naturaleza.

Una de las opciones más destacadas es Playa El Tecolote, ubicada a unos 30 minutos del centro de La Paz. Sus amplias dunas y su fina arena permiten deslizarse con facilidad, además de ofrecer un entorno perfecto para practicar deportes playeros, descansar o disfrutar del atardecer frente al Mar de Cortés.

Otra alternativa popular entre locales y turistas es Playa Los Cerritos, situada cerca de Todos Santos, en la costa del Pacífico. Aunque se encuentra a poco más de una hora de la capital, es reconocida por su ambiente relajado, sus olas constantes y su extensa franja de arena, ideal para surfear o practicar sandboard.

Ambas playas reflejan el espíritu libre y aventurero que distingue a La Paz, donde la mezcla de desierto y mar crea escenarios incomparables.

Ya sea sobre una tabla o disfrutando de la brisa marina, la ciudad se consolida como uno de los destinos preferidos para quienes buscan adrenalina, diversión y conexión natural.