Playas con distintivo Blue Flag en La Paz: ¿mantienen su calidad ambiental?

En La Paz, Playa El Coromuel fue la primera en obtener el distintivo Blue Flag, reconocimiento internacional que avala la calidad del agua, la seguridad y la gestión ambiental de los destinos turísticos. Sin embargo, mantener ese nivel sigue siendo un desafío constante.

Actualmente, El Coromuel y Marina Cortés conservan la certificación, aunque las auditorías y revisiones anuales exigen un trabajo permanente de limpieza, mantenimiento y supervisión. Visitantes y prestadores de servicios coinciden en que las condiciones son buenas, pero factores como la basura o la saturación en fines de semana pueden afectar la experiencia.

En redes sociales, algunos usuarios destacan la claridad del agua y la buena señalización del lugar, mientras otros reportan residuos en la arena o problemas de mantenimiento en ciertas áreas. Estos contrastes reflejan que, más allá del sello Blue Flag, la calidad ambiental depende tanto de las autoridades como del comportamiento de quienes visitan la playa.

