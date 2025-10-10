Playas de Los Cabos seguirán cerradas hasta cumplir normas sanitarias

as lluvias provocadas por la tormenta tropical Priscila ocasionaron nuevamente la crecida de arroyos en el municipio de Los Cabos, lo que derivó en el arrastre de desechos sólidos al mar y una consecuente afectación a la calidad del agua en varias playas del destino.

De acuerdo con Rafael Álvarez Munguía, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Los Cabos, este tipo de fenómenos obliga al cierre temporal de las playas, en cumplimiento con normativas internacionales de salud pública.

Cierre de playas de Los Cabos por protocolo sanitario

“Conforme a la ley de salud, si hay un impacto fuerte, las playas deben cerrarse por siete días; si es un impacto medio, de cuatro a cinco días. Zofemat debe respetar al menos cuatro días para limpieza del mar”, explicó Álvarez Munguía.

El funcionario añadió que, tras la crecida de arroyos, el agua marina se contamina con residuos sólidos que pueden representar un riesgo para la salud de los bañistas. Por ello, antes de reabrir las playas, se realizarán pruebas de calidad del agua para garantizar condiciones seguras.

Playas certificadas permanecen cerradas

Actualmente, las principales playas certificadas de Los Cabos se encuentran cerradas como medida preventiva. Las autoridades locales monitorean de cerca la evolución de la tormenta tropical Raymond, con el objetivo de evitar mayores afectaciones que puedan extender el cierre de los balnearios públicos.