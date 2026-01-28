Las cuatro playas con menos oleaje de Baja California Sur

El estado de Baja California Sur se posiciona como el destino líder en Playas de bajo oleaje, destacando sitios como Balandra en La Paz, conocida por su escasa profundidad y aguas calmadas. Esta ubicación es ideal para familias que buscan seguridad y un entorno natural protegido de las corrientes fuertes.

En la zona de Los Cabos, las bahías de El Chileno y Santa María resaltan por su protección natural contra el viento, ofreciendo condiciones perfectas para el snorkel. Estas áreas son recomendadas por expertos debido a que el Mar de Cortés brinda un ambiente mucho más dócil en comparación con las costas del Pacífico.

Autoridades locales invitan a los turistas a disfrutar de El Coromuel, una de las Playas urbanas con mejor infraestructura y oleaje mínimo; además está Balandra, Conocida como la playa más bonita de México. La seguridad de los bañistas es prioridad, por lo que se promueve la visita a estos balnearios naturales que garantizan una experiencia recreativa sin contratiempos en BCS.

Además, en cada una de estas playas se pueden realizar una serie de actividades, como son:

Playas en La Paz

Balandra : Es el lugar predilecto para el senderismo , gracias a sus rutas que permiten admirar el famoso “Hongo de Balandra”. Debido a su escasa profundidad, es ideal para recorrerla en kayak o paddle board , además de ser un sitio seguro para que los niños naden sin riesgo por el oleaje casi inexistente.

El Coromuel: Esta playa cuenta con una infraestructura única que incluye toboganes que desembocan directamente en el mar. Es una de las Playas más completas para las familias, ya que ofrece servicios de restaurante, palapas y un muelle desde donde se puede practicar la pesca deportiva o simplemente caminar para observar el atardecer.

Playas en Los Cabos

El Chileno : Es reconocida como uno de los mejores puntos para practicar snorkel y buceo en todo Baja California Sur ( BCS ). Sus aguas cristalinas albergan arrecifes de coral llenos de peces tropicales, mantarrayas y tortugas marinas. También es común ver a visitantes disfrutando de paseos en kayak debido a la calma de su bahía.

Santa María : Al ser una bahía protegida, es el destino favorito para las embarcaciones de recreo que ofrecen tours de nado y avistamiento de vida marina . Es una playa más íntima y tranquila, excelente para quienes buscan un espacio de relajación total bajo el sol o realizar inmersiones de buceo para principiantes.

El bajo oleaje se consolidará como un atractivo clave para visitantes que buscan mar en calma y mayor seguridad; estas Playas son reconocidas por sus aguas protegidas, ideales para familias, actividades recreativas suaves y turismo de naturaleza.

