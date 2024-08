Playas de Los Cabos cerradas por contaminación tras fuertes lluvias

Con las precipitaciones registradas el 6 de agosto, grandes cantidades de residuos sólidos ubicados en calles y cauces de arroyos terminaron en las principales playas del municipio de Los Cabos. Esto provocó que todos los balnearios públicos instalarán la bandera roja debido a la baja calidad del agua en la bahía. Según Manuel Cortés Ávila, coordinador de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Cabo San Lucas, entrevistado para CPS Noticias y Tribuna de México, el agua no es apta para realizar actividades recreativas.

“Las playas de hecho están abiertas ahorita, aunque las condiciones no son las mejores en cuanto a la calidad del agua. Las condiciones del mar ahorita se encuentran relativamente tranquilas; aunque existe un poco de oleaje. Recomendamos de momento no entrar, ahorita se instalaron banderas rojas, previendo que no son aptas para nadar, pero sí están abiertas. Lo que sí recomendamos mucho al usuario, es que tenga cuidado por la calidad del agua”.