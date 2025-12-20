Playas de México con mejor calidad de agua: 98% aptas para uso recreativo antes de vacaciones de fin de año

Previo al inicio de las vacaciones de fin de año 2025, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicaron el Tercer Monitoreo Anual de la Calidad del Agua de Mar, realizado en 289 playas recreativas de 76 destinos turísticos en 17 estados costeros del país.

Los estudios de laboratorio, en conjunto con el trabajo de las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP), reflejan que 283 playas —el 98 % del total— cumplen con los criterios internacionales de calidad microbiológica para uso recreativo, basados en los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Uno de los hallazgos más destacados del monitoreo es la reducción significativa de playas no aptas para el baño, que pasó de 16 en la evaluación anterior a solo seis ubicaciones en cinco estados del país, lo que evidencia una disminución clara en los índices de contaminación.

Entre las zonas que actualmente no cumplen con los estándares sanitarios y se desaconseja su uso recreativo se encuentran:

Playa Tijuana, en Baja California

Mismaloya, en Jalisco

El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora

Barra del Tordo, en Tamaulipas

José Martí, en Veracruz

Las autoridades hicieron un llamado a consultar los resultados antes de visitar las playas, ya sea a través de los sitios oficiales o de la aplicación Playas Mx, que facilita información actualizada sobre la calidad del agua y advierte sobre riesgos para la salud.

COFEPRIS y SEMARNAT han destacado la importancia de que la ciudadanía tenga acceso a información confiable y oportuna, especialmente en épocas de alta afluencia turística, como Navidad y Año Nuevo, para tomar decisiones informadas y reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con aguas contaminadas.

Además, el uso de herramientas digitales, como la app Playas Mx, refuerza la transparencia y permite a los usuarios conocer el estado de cada playa en tiempo real, fomentando prácticas responsables durante el periodo vacacional.

