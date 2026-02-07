Alerta en playas de Manzanillo, Colima, por dragón azul

Las autoridades de Protección Civil del estado de Colima han emitido una alerta urgente para bañistas y turistas que visitan las playas de Manzanillo. Lo anterior se debe al avistamiento del dragón azul, un molusco marino de color azul eléctrico que, a pesar de su pequeño tamaño, es considerado altamente peligroso. Esta especie de Colima ha generado preocupación debido a su capacidad para afectar la salud humana de manera inmediata.

La dependencia municipal informó que este ejemplar representa un riesgo significativo, ya que el contacto directo con su piel puede provocar irritación cutánea severa y náuseas. En los casos más críticos, el veneno del dragón azul es capaz de desencadenar reacciones alérgicas extremas que podrían poner en peligro la vida de quienes visitan las costas de Colima. Por ello, se ha exhortado a la población a mantener una vigilancia constante en la zona de arena y agua.

Mediante sus canales oficiales, Protección Civil de Manzanillo solicitó a los ciudadanos tener mucho cuidado si acuden a las zonas de playa. La institución recomendó estar atentos y evitar cualquier contacto con estas especies marinas, tras detectarse su presencia en diversos puntos del municipio. Esta medida busca prevenir incidentes lamentables durante la temporada de afluencia turística en el puerto.

El Glaucus atlanticus, nombre científico de este molusco, utiliza su color azul como mecanismo de camuflaje en el océano, pero también como advertencia de su toxicidad. El veneno que transporta no es producido por él mismo, sino que lo obtiene al alimentarse de otras especies venenosas, concentrando las toxinas en sus tejidos. Por esta razón, un roce mínimo con este organismo en Manzanillo puede ser suficiente para que el tóxico ingrese al sistema humano.

Ante el reporte de nuevos avistamientos, los cuerpos de rescate en Colima mantienen recorridos de vigilancia. Se ha instruido a los guardavidas para que informen a los visitantes sobre cómo identificar a este espécimen y qué hacer en caso de un encuentro accidental. La prioridad actual es garantizar que la estancia en las playas de Manzanillo no represente un riesgo sanitario para las familias.

