Balandra y otras playas Platino de La Paz, joyas del turismo natural

Tras el reconocimiento que recibió La Paz por parte de la revista Forbes como uno de los destinos turísticos imperdibles para 2026, la titular de la Oficina de Enlace Turístico de La Paz en Los Cabos, Donna Lauren Jeffries Álvarez, destacó que este logro es resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento, empresarios y tour operadores.

Jeffries Álvarez resaltó que La Paz cuenta con grandes bellezas naturales, entre las que destacan sus playas, las cuales han obtenido la certificación Platino en espacios como Pichilingue, El Saltito, El Saltito Original y Balandra 1 y 2. Esta última ha sido reconocida como una de las mejores playas a nivel internacional, según los Tripadvisor Travellers Choice Awards.

“Este es un reconocimiento muy importante porque posiciona a La Paz como un destino natural y auténtico. Los visitantes están buscando destinos no saturados y con contacto con la naturaleza, Balandra es uno de los mayores orgullos de La Paz; no solo por su belleza, sino porque respeta el compromiso que tiene el Ayuntamiento con ella.”, explicó.

Para cerrar 2025, La Paz registró una ocupación hotelera del 100%, según cifras de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur). Además, el avistamiento de la ballena gris en Puerto Chale y la próxima fiesta del Carnaval 2026 se perfilan como actividades de gran relevancia que buscan impulsar aún más el turismo en la capital de Baja California Sur.

