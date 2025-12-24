Playas tranquilas en La Paz para esta Navidad y Año Nuevo

Durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, miles de familias acuden a La Paz, en Baja California Sur, para disfrutar de sus bellezas naturales, donde las playas tranquilas se consolidan como uno de los principales atractivos turísticos por sus aguas seguras y paisajes de gran valor ambiental.

Autoridades y prestadores de servicios señalan que BCS cuenta con costas de oleaje moderado, lo que permite que personas de todas las edades, desde niños pequeños hasta adultos mayores, puedan disfrutar del mar en condiciones favorables y con mayor tranquilidad.

Entre las opciones más recomendadas destaca Playa Balandra, reconocida por sus aguas poco profundas, claras y su forma de herradura, cualidades que la posicionan como un referente nacional de playas tranquilas para caminar dentro del mar y relajarse sin corrientes intensas.

Otra alternativa es Playa El Carrizalito, considerada una joya discreta de la región, donde predominan aguas azules y calmadas, ideales para quienes buscan una experiencia más privada y un entorno de descanso.

En la zona urbana, El Coromuel sobresale por su certificación Blue Flag, además de contar con servicios y un ambiente ordenado, lo que la convierte en una de las playas tranquilas más visitadas por locales y turistas.

Asimismo, El Tecolote y Pichilingue ofrecen espacios familiares con restaurantes y actividades recreativas, manteniendo un ambiente relajado y accesible, mientras que La Ventana combina su vocación para deportes acuáticos con áreas de aguas más calmas.

De esta manera, La Paz reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos de Baja California Sur, al ofrecer una amplia variedad de playas tranquilas que permiten disfrutar del mar en un entorno seguro, natural y propicio para la convivencia familiar.

