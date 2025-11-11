Descubre las 5 playas turquesas y vírgenes más impresionantes de Baja California Sur

Baja California Sur es un destino donde el desierto se funde con el mar y las tonalidades turquesas parecen sacadas de un sueño. Entre sus costas se esconden playas vírgenes que conservan su encanto natural, alejadas del turismo masivo y perfectas para quienes buscan tranquilidad, paisajes únicos y contacto con la naturaleza.

Estas son las cinco playas más impresionantes del estado, donde la belleza pura del Pacífico y el Mar de Cortés se revela en su máximo esplendor.

Playa Balandra (La Paz)

Reconocida como una de las más hermosas de México, Balandra es un ícono natural de La Paz. Sus aguas turquesas y poco profundas, rodeadas de dunas y formaciones rocosas, crean un escenario perfecto para nadar o remar en kayak. Su estatus como área protegida mantiene intacta su belleza.

Playa El Coyote (Bahía Concepción, Mulegé)

Un paraíso escondido entre montañas y mar. Esta playa de aguas cristalinas es ideal para acampar bajo las estrellas o practicar paddle board. Sin grandes desarrollos ni ruido, conserva una atmósfera de absoluta paz.

Playa El Saltito (La Paz)

A solo 40 minutos de la capital, este rincón solitario deslumbra con su arena dorada y mar azul brillante. Es un sitio perfecto para esnórquel y observación marina, donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Lee más: UABCS certifica a líderes anticorrupción para más eficiencia

Playa El Requesón (Bahía Concepción)

Una lengua de arena blanca que emerge entre dos islas durante la marea baja, creando un espectáculo natural impresionante. Sus aguas tranquilas y su entorno virgen la convierten en una de las playas más fotogénicas del Golfo de California.

Playa Los Arbolitos (Cabo Pulmo)

En el corazón del Parque Nacional Cabo Pulmo, esta playa combina el color azul intenso del mar con uno de los arrecifes de coral más importantes del Pacífico. Es un santuario para el buceo, el esnórquel y la contemplación de la vida marina.

Más que destinos de descanso, estas playas son tesoros naturales que reflejan la esencia de Baja California Sur: un lugar donde el tiempo se detiene y la naturaleza invita a admirar su grandeza. Visitarlas es descubrir el lado más puro, turquesa y sereno del paraíso mexicano.