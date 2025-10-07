¿Quieres una PlayStation 5 antes de esta navidad? Te decimos cómo obtenerla

En un mercado donde las consolas next-gen como la PlayStation 5 vuelan de los estantes, especialmente con la fiebre por títulos como Ghost of Yotei o el futuro Grand Theft Auto 6, Mercado Libre se posiciona como un aliado para ofertas de la tecnología.

Esta promoción no solo incluye hardware premium de Sony, sino que aprovecha las facilidades de pago MSI exclusivas de la plataforma, ideales para presupuestos un poco más ajustados.

¿Por qué comprar ahora una PlayStation 5?

Los motivos por los cuales adquirir una PlayStation 5 son varios, pues es un salto cuántico en entretenimiento interactivo, gracias a innovaciones de Sony que la mantienen relevante en 2025.

Equipada con un CPU AMD Ryzen Zen 2 de 8 núcleos/16 hilos a hasta 3.5 GHz, maneja de manera impecable juegos demandantes gráficamente.

Además, soporta tecnologías actuales como el ray tracing gracias a su GPU MD RDNA 2 con 36 CU a 2.23 GHz, renderizando reflejos y sombras hiperrealistas.

Consta también de un SSD, el cuál le permite tiempos de carga mucho más rápido e incluso imperceptibles, permitiendo una jugabilidad mucho más fluida y cómoda a comparación de un disco duro mecánico convencional.

¿Por qué no dejar pasar la promoción del PlayStation 5?

Mercado Libre ofrece un bundle muy interesante con una oferta bastante competente. Agrupa la PS5 Digital Edition Slim en blanco con dos títulos digitales, Astro Bot y Gran Turismo 7.

Por solo $9,099 MXN (bajando desde $12,998 MXN), Esto representa un ahorro total de $3,899 MXN. Además, con MSI hasta 12 meses (cuotas de $758 MXN con tarjetas como Banorte, BBVA o Santander), pagar es más fácil que nunca.

Comparación de versiones PS5: ¿Por qué esta Digital Edition es la mejor opción para ti?

No todas las PS5 son iguales, y elegir la correcta depende de tu estilo de juego. Aquí va un repaso rápido de otras versiones disponibles y puedas ver lo que ganas con esta bundle:

Versión Precio Aprox. (MXN) Almacenamiento Lector de Discos Ideal Para ¿Por Qué Elegir Esta? PS5 Slim Digital Edition (Bundle con Juegos) $9,099 (antes $12,998) 1 TB SSD No Gamers digitales, presupuestos ajustados Incluye dos juegos top ($1,500 valor extra), MSI flexible y diseño compacto. Perfecta si compras en PS Store. PS5 Slim Standard Edition $12,999 1 TB SSD Sí Fans de físicos, coleccionistas +$2,000 por el lector, pero útil para Blu-rays y juegos usados. Menos ahorro en bundles. PS5 Pro Digital Edition $16,999-$18,999 2 TB SSD No Jugadores hardcore, 4K/120fps Avances en IA upscaling y GPU 45% más potente, pero mucho más caro.

Este bundle destaca por incluir dos juegos AAA,un descuento agresivo y MSI flexibles, algo que otros paquetes no igualan. Además, la Digital Edition Slim es 30% más compacta (3.1 kg) y entrega la misma potencia gráfica (10.28 teraflops, ray tracing) que la Standard.