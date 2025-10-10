¿Se acerca la PlayStation 6? Mark Cerny desvela pistas sobre la próxima consola de Sony

En un movimiento inesperado que ha encendido las redes, PlayStation ha dado un paso histórico al aludir directamente a su próxima generación de consolas.

El genio detrás de la PS5, Mark Cerny, ha roto el silencio en un video oficial, confirmando que Sony y AMD están colaborando en una “consola futura” que incorporará tecnologías de vanguardia basadas en inteligencia artificial.

Aunque aún faltan “unos años” para su anuncio oficial, este guiño ha desatado una ola de especulaciones sobre la tan esperada PlayStation 6, la heredera del ecosistema que ha dominado el mercado de los videojuegos.

¿Qué tecnologías podría tener la PlayStation 6?

El video no solo lanzó pistas sobre el hardware futuro, sino que detalló tres avances clave que prometen transformar el desarrollo de juegos.

Estos elementos, diseñados para optimizar el rendimiento y reducir cuellos de botella, podrían ser el corazón de la próxima consola de Sony:

Matrices Neuronales (Neural Arrays): Un motor de IA que procesa grandes áreas de la pantalla a la vez, optimizando técnicas de escalado y reducción de ruido para gráficos más nítidos y fluidos.

Núcleos Radiance (Radiance Cores): Hardware dedicado al trazado de rayos que alivia la CPU y GPU, mejorando la iluminación y eficiencia en juegos de próxima generación.

Compresión Universal: Reduce el uso de ancho de banda en texturas 4K y mapas de ray tracing, aumentando detalles y frames por segundo.

Aunque no hay detalles oficiales sobre la PS6 ni fechas de presentación, esta mención marca un hito en la estrategia de Sony.

Comunidad gamer: ¿Es demasiado pronto para una PlayStation 6?

La mención de una futura consola ha generado un debate encendido en redes sociales. Mientras algunos fans están emocionados por las promesas de IA y gráficos avanzados, otros cuestionan si es el momento adecuado para hablar de una PlayStation 6.

Muchos jugadores sienten que la PS5 aún no ha sido exprimida al máximo, argumentando que su catálogo de juegos exclusivos es limitado y que pocos títulos aprovechan todo el potencial de su hardware

¿Nueva generación para qué? Si apenas hay juegos en PS5 que no estén en PS4, lo mejor es alargar a 2030 y que en ese período saquen juegos de verdad”, comentó un usuario en X

Pese a las críticas, el Proyecto Amethyst refuerza la ambición de Sony por liderar la carrera tecnológica frente a Microsoft y Nintendo.