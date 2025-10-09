¿Quieres reproducir tus juegos de PlayStation de forma remota? Aquí está la solución

Si tu objetivo es jugar a la distancia tus títulos de PlayStation, la PlayStation Portal se pone a la mira de quiénes buscan disfrutar la experiencia remota.

Este dispositivo portátil, diseñado especialmente por Sony para los fanáticos de su consola más potente, permite reproducir tus juegos de PS5 de manera remota desde cualquier lugar de tu hogar, sin cables ni complicaciones.

Además, al adquirirlo en Mercado Libre, podrás aprovechar la edición 30 aniversario de PlayStation, un buen precio, entrega rápida y pagos a meses sin intereses (MSI).

¿Qué hace diferente al PlayStation Portal?

El PlayStation Portal Remote Player permite reproducir tus juegos de PS5 por streaming a través de conexión Wi-Fi, manteniendo el mismo control háptico y los gatillos adaptativos del Dual Sense.

Con una pantalla Full HD de 8 pulgadas, controles Dual Sense integrados con retroalimentación háptica y un diseño conmemorativo exclusivo en color gris, esta edición especial celebra tres décadas de historia de la marca PlayStation con estilo y funcionalidad.

Es ideal para quienes comparten la TV o desean continuar sus sesiones de juego en otra habitación sin interrupciones.

¿Qué ventajas obtienes al comprarlo en Mercado Libre?

Comprar el PlayStation Portal 30 Aniversario a través de Mercado Libre garantiza la oportunidad de obtenerlo a un precio reducido, costando un total de $5,499 MXN.

Además, la plataforma cuenta con la opción de hasta 18 meses sin intereses pagando $305 MXN con tarjetas bancarias participantes, lo que permite adquirir este dispositivo premium sin afectar tu presupuesto mensual.

Comparativa: PlayStation Portal 30 Aniversario vs versión estándar

Característica PlayStation Portal 30 Aniversario (gris) PlayStation Portal estándar (blanco) Diseño Edición conmemorativa por los 30 años de PlayStation Diseño clásico blanco original Pantalla 8 pulgadas LCD Full HD (60 Hz) 8 pulgadas LCD Full HD (60 Hz) Controles DualSense integrado con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos Igual Conectividad Wi-Fi 5 + actualización optimizada para Remote Play Wi-Fi 5 Precio Precio en oferta y beneficios exclusivos Menor precio, sin edición especial Disponibilidad Mercado Libre México con envío Full y MSI Limitado en tiendas oficiales Valor agregado Edición coleccionista y limitada Versión base sin distinción

El PlayStation Portal 30 Aniversario no es solo un reproductor remoto: es una pieza de colección funcional que mejora la experiencia de juego en PS5.

Si estás pensando en expandir tu ecosistema PlayStation, mientras buscas cazar ofertas, esta opción puede ser ideal para ti.