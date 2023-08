Plaza comercial daña los hogares de cientos de vecinos en la colonia Girasoles

Una plaza comercial está provocando inconformidades a los vecinos de la calle Algodón, en la colonia Girasoles, con respecto a la movilidad vial y el bienestar de sus hogares.

Por ejemplo, el constante tráfico de transporte de maquinaria y carga pesada; lo cual ya ha derrumbado señalamientos viales, bardas, así como banquetas de los hogares que se ven en la necesidad de ellos mismos arreglar, tal es el caso de una vecina:

Cabe destacar que hace unas semanas se estableció un convenio entre los vecinos y la bodega de la tienda; acordando que el pase de trailers y maquinaria pesada sería exclusivamente en algunas calles de la colonia. Sin embargo, no se han acatado las indicaciones de dicho acuerdo, como señaló otro vecino:

“Hay un convenio cuando se construyó la tienda con los vecinos, porque no queríamos que el acceso estuviera aquí; pero hubo un convenio que se hizo para que los tráilers entraran directo, e hicieran maniobra allá adentro. Pero insisten y no, no hay una circular por parte de la tienda para que eso hagan, sino que empiezan a hacer maniobras y cada día los tráilers son más pesados y más grandes, más largos. Entonces están destruyendo banquetas, señalamientos viales, y a la autoridad no le importa porque no, no lo sanciona”, -vecino afectado.