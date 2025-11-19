Entrega de 500 plazas beneficia a maestros con más antigüedad: Magisterio sudcaliforniano

El pasado 14 de noviembre, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, entregó de manera oficial 500 plazas base a docentes del magisterio sudcaliforniano, beneficiando a personal educativo que llevaba más de 20 años laborando sin certeza laboral.

El líder del Movimiento Sindical Cabeño, Luis Miguel Ramírez Rivera, destacó que las plazas fueron otorgadas correctamente a los maestros con mayor antigüedad y que aún quedan pendientes alrededor de 2 mil plazas, las cuales se entregarán de manera progresiva durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Creo que todos resultaron beneficiados; hasta el momento todo ha quedado concretado de manera correcta. No hemos detectado ningún caso que se encuentre fuera de los estándares definidos, como la antigüedad necesaria para otorgar la plaza base. Los compañeros que recibimos la base cumplimos con los requisitos. El compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum es que año con año se sigan entregando bases”, señaló.

Durante su visita a Baja California Sur, Mario Delgado subrayó que la entrega de estas plazas representa una reparación histórica ante injusticias acumuladas durante años y un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida y el desarrollo profesional de quienes sostienen el sistema educativo en el estado.

Con esta acción, el gobierno federal reafirma su compromiso de garantizar estabilidad laboral y basificación del magisterio sudcaliforniano, así como fortalecer la educación pública en Baja California Sur.