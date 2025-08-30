Hoy vence el plazo para registrarse en la Pensión Mujeres Bienestar en BCS

La Delegación de Programas para el Bienestar en Baja California Sur informó que este sábado 30 de agosto es el último día para que las mujeres de 60 a 64 años se registren en los Módulos de Bienestar y accedan a la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales que busca mejorar su calidad de vida.

Las autoridades exhortaron a las interesadas a acudir a los módulos en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El programa garantiza que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasarán de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Con ello, no será necesario realizar un nuevo trámite.

Para registrarse se requiere: identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. Además, se solicita nacionalidad mexicana, residencia en el país y tener entre 60 y 64 años.

Las interesadas pueden consultar la ubicación de los módulos de registro en el sitio oficial de Programas para el Bienestar.

