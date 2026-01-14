Tragedia en Ensenada: pleito por agua en San Carlos deja un muerto y tres heridos

Un trágico enfrentamiento ocurrido en el cañón de San Carlos, en el municipio de Ensenada, derivó en la muerte de una persona y lesiones graves en otras tres tras una disputa por el acceso al agua.

El incidente se registró la tarde de este martes, cuando un grupo de personas se vio involucrado en una riña que escaló rápidamente al uso de armas, movilizando a diversas corporaciones policiacas de la región para controlar la situación y asegurar el área del crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Baja California, el conflicto inició por desacuerdos de larga data relacionados con la distribución del líquido vital en esta zona rural.

Testigos indican que la tensión entre las partes involucradas llegó a un punto crítico el día de hoy, resultando en detonaciones de arma de fuego que impactaron a cuatro individuos.

Los paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el deceso de un hombre, mientras que los tres heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos en Ensenada, Baja California.

Este hecho subraya la creciente problemática social y legal que enfrenta el estado de Baja California respecto a los derechos de agua en zonas de difícil acceso.

Las autoridades han iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y capturar a los agresores, quienes presuntamente huyeron hacia la zona serrana tras el ataque.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen un operativo de vigilancia en las inmediaciones de San Carlos para prevenir nuevos brotes de violencia entre los pobladores.

Antecedentes de disputas agrarias y de agua en Ensenada

El municipio de Ensenada ha sido históricamente escenario de conflictos por la tenencia de la tierra y el aprovechamiento de recursos naturales. La escasez hídrica en la entidad ha intensificado las rencillas entre ejidatarios y posesionarios, especialmente en valles como San Quintín y zonas como San Carlos.

