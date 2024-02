Pleitos en el Carnaval La Paz 2024 fueron por el alcohol: Mesa de Seguridad

A pesar de que por lo menos cinco peleas quedaron registradas en video durante el desarrollo del Carnaval La Paz 2024 “México Fantástico”, los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal reportaron saldo blanco tras la conclusión de las fiestas.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosió, declaró que los pleitos ocurridos en el área del carnaval se trataron de sucesos fortuitos incitados por la combinación del alcohol y la euforia generada por las celebraciones, confirmando que en todos los casos los intercambios de golpes no pasaron a mayores.

“Fueron poquitos, no hubo en el carnaval más que paz y tranquilidad, más allá de los pleitos y las riñas que en cualquier boda se da aquí en La Paz, así que no hubo mayores problemas. El saldo es blanco, si hubo riñas y roces, pero de menor no hubo mayores problemas.”