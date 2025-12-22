Pobladores detienen obra de cabina del tren al AIFA para exigir a Sheinbaum cumplimiento de promesas

Pobladores de diversas comunidades ubicadas en la zona de influencia del tren que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) detuvieron este día las labores de construcción de una cabina del proyecto, como protesta para exigir el cumplimiento de promesas hechas por autoridades federales y locales, entre ellas la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con los manifestantes, la suspensión de los trabajos responde al incumplimiento de acuerdos relacionados con obras de mitigación, apoyos sociales y mejoras en servicios básicos que, aseguran, les fueron prometidos desde el inicio del proyecto ferroviario. Los inconformes señalaron que el avance de la obra ha generado afectaciones a caminos, viviendas y actividades económicas sin que hasta ahora se haya dado una respuesta integral a sus demandas.

Con pancartas y bloqueos en los accesos a la zona de construcción, los pobladores exigieron la instalación inmediata de una mesa de diálogo con representantes del gobierno federal y del gobierno estatal, así como un calendario claro para el cumplimiento de los compromisos pendientes. Advirtieron que mantendrán la protesta de manera pacífica, pero indefinida, hasta obtener respuestas concretas.

La obra del tren al AIFA es considerada estratégica para mejorar la conectividad del aeropuerto; sin embargo, los habitantes recalcaron que el desarrollo de infraestructura no debe avanzar a costa de las comunidades locales. “No estamos en contra del proyecto, estamos en contra de que no se respeten los acuerdos”, expresaron algunos de los manifestantes.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre la suspensión de los trabajos ni sobre las exigencias dirigidas a Sheinbaum. Mientras tanto, la detención de la obra genera incertidumbre sobre los tiempos de avance del proyecto y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre desarrollo de infraestructura y atención a las demandas sociales.

