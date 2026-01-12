Poca afluencia en Cobá golpea el ingreso de los guías certificados

La zona arqueológica de Cobá enfrenta un marcado descenso en la llegada de visitantes tras el cierre de la temporada alta de diciembre, una situación que ha comenzado a impactar de forma directa la actividad económica de los guías de turismo y de las familias que dependen del flujo constante de visitantes en esta comunidad de Quintana Roo.

Durante el último mes del año, el sitio alcanzó niveles de ocupación cercanos al 90 por ciento, un comportamiento propio del periodo vacacional que permitió a los guías mantener jornadas estables y realizar al menos un recorrido diario con grupos nacionales y extranjeros.

El panorama cambió con el inicio del año, cuando la afluencia turística se redujo de manera considerable, al caer alrededor de 70 por ciento o incluso más, una contracción que coloca a Cobá nuevamente en una dinámica similar a la de las temporadas bajas tradicionales.

Esta disminución se refleja con claridad en el número de visitantes diarios, que pasó de aproximadamente mil personas durante diciembre a apenas entre 200 y 300 turistas en la actualidad, reduciendo de forma drástica la demanda de servicios de guiado y recorridos culturales.

En la zona laboran alrededor de 35 guías de turismo, quienes en este periodo enfrentan jornadas intermitentes, con lapsos de dos o hasta tres días sin trabajo, una situación que limita sus ingresos y complica la estabilidad económica de los hogares que dependen de esta actividad.

La caída en la afluencia no solo afecta a los guías, sino a toda la cadena de servicios vinculados al sitio arqueológico, como transportistas, vendedores y pequeños comercios locales, para quienes el turismo representa la principal fuente de ingresos.

El comportamiento estacional de Cobá responde a un patrón recurrente en los destinos culturales, donde la demanda se concentra en periodos vacacionales, pero la magnitud de la baja vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad económica de quienes dependen casi exclusivamente del turismo.

Ante este escenario, los guías mantienen la expectativa de que la llegada de nuevos periodos vacacionales y el repunte del turismo internacional permitan una recuperación gradual en los próximos meses, con la esperanza de retomar niveles de actividad que garanticen ingresos constantes.

La situación actual evidencia la necesidad de estrategias que permitan diversificar la oferta turística y reducir la dependencia de temporadas específicas, en un sitio arqueológico con alto valor histórico, pero con una economía local altamente sensible a las fluctuaciones del mercado turístico.

