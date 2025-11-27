Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 27 de Noviembre, 2025
HomeTecnologíaEl smartphone que todos esperan llegó a México: Características y precio del POCO F8 Pro
Tecnología

El smartphone que todos esperan llegó a México: Características y precio del POCO F8 Pro

El esperado POCO F8 Pro de Xiaomi ya está a la venta en México con el procesador Snapdragon 8 Elite, cámara de 50 MP y opciones de pago hasta por 18 meses sin intereses
Carlos Cisneros
27 noviembre, 2025
0
17
POCO F8 Pro de Xiaomi ya está a la venta en México

Foto: Edición

El lanzamiento del POCO F8 PRO ha generado gran expectación entre los consumidores mexicanos. Este teléfono inteligente de Xiaomi, muy buscado por los fanáticos, inició sus ventas el miércoles 26 de noviembre.

Este smartphone premium destaca por incluir el potente procesador Snapdragon 8 Elite y una impresionante triple cámara de 50 MP con OIS. Los clientes interesados pueden aprovechar una oferta de 0% de intereses a 18 meses.

El dispositivo cuenta con un diseño elegante y premium. Su visualización está garantizada por una pantalla POCO HyperRGB AMOLED de 6.59 pulgadas con una rápida tasa de refresco de 120 Hz.

¿Cuáles son los precios, configuraciones y ofertas de financiamiento del POCO F8 Pro?

El POCO F8 Pro se ofrece en dos configuraciones principales según su memoria y almacenamiento. La versión de 12GB + 256GB tiene un precio de 10,799 pesos.

Por su parte, la configuración superior de 12GB + 512GB tiene un costo de 11,799 pesos. Ambas opciones están disponibles en elegantes colores como Negro, Azul y Plata Titanio.

Al momento de la compra, los usuarios reciben un descuento directo de 200 pesos, además de puntos dobles. Las promociones de lanzamiento, que incluyen la opción de 18 meses sin intereses, estarán vigentes hasta el 9 de diciembre.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCelularesMéxicoPOCO F8 ProXiaomi
Articulo anterior

Los Cabos estrena rutas directas desde Austin, Indianápolis y Las Vegas

Siguiente articulo

Así será el nuevos Servicio Militar Nacional en 2026: aquí te decimos ...