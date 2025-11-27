El smartphone que todos esperan llegó a México: Características y precio del POCO F8 Pro

El lanzamiento del POCO F8 PRO ha generado gran expectación entre los consumidores mexicanos. Este teléfono inteligente de Xiaomi, muy buscado por los fanáticos, inició sus ventas el miércoles 26 de noviembre.

Este smartphone premium destaca por incluir el potente procesador Snapdragon 8 Elite y una impresionante triple cámara de 50 MP con OIS. Los clientes interesados pueden aprovechar una oferta de 0% de intereses a 18 meses.

El dispositivo cuenta con un diseño elegante y premium. Su visualización está garantizada por una pantalla POCO HyperRGB AMOLED de 6.59 pulgadas con una rápida tasa de refresco de 120 Hz.

¿Cuáles son los precios, configuraciones y ofertas de financiamiento del POCO F8 Pro?

El POCO F8 Pro se ofrece en dos configuraciones principales según su memoria y almacenamiento. La versión de 12GB + 256GB tiene un precio de 10,799 pesos.

Por su parte, la configuración superior de 12GB + 512GB tiene un costo de 11,799 pesos. Ambas opciones están disponibles en elegantes colores como Negro, Azul y Plata Titanio.

Al momento de la compra, los usuarios reciben un descuento directo de 200 pesos, además de puntos dobles. Las promociones de lanzamiento, que incluyen la opción de 18 meses sin intereses, estarán vigentes hasta el 9 de diciembre.