Pocos estacionamientos en el Centro Histórico de La Paz bajan ventas en locales

Al equipo de redacción de CPS Media llegaron denuncias sobre los problemas que se siguen teniendo en el centro histórico de La Paz, en específico lo difícil que es encontrar estacionamiento y como esto dificulta las ventas en los locales de la zona. Al respecto, dueños de negocios han sufrido por la temporada baja y expresaron su preocupación.

Un comerciante de mercancía geek, recalcó que los clientes prefieren ir a plazas comerciales donde fácilmente pueden estacionar su vehículo, resaltando que ese dilema lleva un tiempo y no se ha dado solución alguna.

“Últimamente, se ha descuidado mucho lo que es el centro y una de las cosas que sí nos ha afectado mucho, es precisamente no tener dónde estacionar el cliente y se va a las plazas donde encuentra fácilmente donde dejar su carro y es una problemática que lleva años y no, no se nos ha dado solución.”