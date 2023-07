Te presentamos las mejores reacciones y los mejores memes, ante podio de Checo Pérez en GP Hungría

Ante el reciente podio de Checo Pérez, corredor mexicano, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde se consagró como el ganador del tercer lugar, los usuarios se hicieron presentes en redes sociales, compartiendo sus reacciones ante la carrera de este domingo 23 de julio.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen logró su séptima victoria consecutiva en el GP de Hungría, convirtiéndose en la duodécima para Red Bull, lo que se convirtió en un nuevo récord que superó la marca de McLaren de 1988.

El podio del Gran Premio de Hungría se conformó por el actual bicampeón del mundo en primer lugar; Lando Norris (McLaren) en segundo y el mexicano Checo Pérez en tercero.

Además, por primera vez desde diciembre de 2021, el británico Lewis Hamilton de Mercedes se posicionó en cuarto lugar desde el final de la primera vuelta, lugar que mantuvo hasta que cruzó la meta final.

Los internautas celebraron el podio del mexicano en redes sociales, principalmente en la plataforma de Twitter donde se mostraron felices ante el resultado de Checo Pérez:

💥 ¿CUANTAS VECES TE PEDÍ UNAAAAA? CHECO ES 3º EN HUNGRIA, INCREÍBLE, LO DE REBULL. MAX 1º NOR 2º #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/NUcTpDn2dW

YES CHECO P3!!🏁🏁

Incluso, equipos de fútbol mexicano felicitaron al corredor:

Por otra parte, los internautas no desperdiciaron la oportunidad de crear memes por el podio de Checo Pérez:

WE ARE SO BACK, CHECO FELIZ ES TODO LO QUE PIDO pic.twitter.com/nD7etvokX9

— 𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙖 (@whosdaniiela) July 23, 2023