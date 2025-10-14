Pokémon transforma su legado con “Leyendas: Z-A”; batallas en tiempo real en una parís virtual
Pokémon estrenará “Leyendas: Z-A“, un título que rompe con la tradición al introducir combates en tiempo real y un escenario urbano inspirado en París. Disponible desde este jueves para Nintendo Switch, promete revitalizar una franquicia icónica con casi tres décadas de historia.
Desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo y The Pokémon Company, este título introduce combates en donde ahora podrás esquivar ataques y demostrar su habilidad en duelos dinámicos, dejando atrás el clásico sistema por turnos que había recibido críticas por su falta de innovación en los últimos años.
Ambientado en una vibrante metrópoli que evoca París, con guiños arquitectónicos a la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, Leyendas: Z-A sumerge a los entrenadores en una experiencia visual y jugable renovada.
Trasfondo de Leyendas Pokémon
Este título forma parte de la serie derivada “Leyendas“, iniciada en 2022 con “Leyendas Pokémon: Arceus”, que ya exploró nuevas mecánicas. Se sabe que el juego busca captar tanto a los fans nostálgicos como a una nueva generación de jugadores, combinando la esencia de Pokémon con un enfoque moderno.
Con casi 490 millones de copias vendidas globalmente desde su creación, según The Pokémon Company, la franquicia sigue siendo un fenómeno cultural. En 2024, generó 12.000 millones de dólares en ingresos por licencias, superando incluso a gigantes como Mattel, de acuerdo con License Global.
Legado de Pokémon
Inspirada en la tradición japonesa de cazar insectos, la saga Pokémon ha evolucionado desde sus inicios en Game Boy hasta convertirse en un imperio que abarca consolas, móviles, series animadas, películas y merchandising.
Leyendas: Z-A demuestra que, tras casi 30 años, Pokémon sigue reinventándose, manteniendo su capacidad de sorprender y enganchar a millones de fans en todo el mundo.
